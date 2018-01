Coria garante vaga no Masters de Houston O argentino Guillermo Coria é o 5º tenista a garantir vaga no Masters Cup, competição que reúne os 8 melhores da temporada e será de 8 a 16 de novembro em Houston, nos Estados Unidos. Ele se junta aos quatro campeões dos torneios do Grand Slam em 2003 e que também já estão classificados: o espanhol Juan Carlos Ferrero (Roland Garros), o suíço Roger Federer (Wimbledon) e os norte-americanos Andre Agassi (Aberto da Austrália) e Andy Roddick (US Open). Coria está 5º lugar na Corrida dos Campeões, o ranking que computa apenas os resultados da temporada. Assim, já tem pontos suficientes para ficar com uma das vagas no Masters de Houston. O alemão Rainer Schuettler, o espanhol Carlos Moyá e o australiano Lleyton Hewitt são os favoritos a ficar com as outras três vagas restantes. Elas serão definidas nos dois torneios do Masters Series que fecham a temporada, em Madri e Paris.