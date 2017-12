Coria garante vaga no Masters de Xangai O argentino Guillermo Coria garantiu, nesta quinta-feira, sua vaga no Masters Cup de Xangai. Será a terceira participação consecutiva dele no torneio que reúne os oito melhores do ano. A competição começa no dia 13, em Xangai, na China. Com a desistência do russo Marat Safin, Coria juntou-se a Roger Federer (Suíça), Rafael Nadal (Espanha), Lleyton Hewitt (Austrália), Andy Roddick e André Agassi (EUA). A briga pelas duas vagas restantes continua acirrada no Masters Series de Paris-Bercy. Os três candidatos passaram às quartas-de-final nesta quinta. O russo Nikolay Davydenko venceu o compatriota Dmitry Tursunov por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 6/3). Ivan Ljubicic, da Croácia, derrotou o sueco Thomas Johansson por 2 a 0 (6/3 e 7/6). E o argentino Gaston Gaudio bateu o americano Robby Ginepri por 2 a 0 (6/4 e 6/1). Em outra partida, Roddick derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 a 0 (6/1 e 6/2). O checo Radek Stepanek ganhou do francês Paul-Henri Mathieu (7/5 e 6/4) e o espanhol David Ferrer bateu Tommy Haas, da Alemanha (6/2, 7/6 e 6/3). Tommy Robredo, da Espanha, venceu Novak Djokovic, de Sérvia e Montenegro (6/4 e 6/3). E o checo Tomas Berdych passou por Juan Carlos Ferrero, da Espanha, por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (6/7) e 6/4.