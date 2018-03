Coria nas quartas-de-final em Roma O tenista argentino Guillermo Coria avançou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Roma, ao derrotar o italiano Davide Sanguinetti por dois sets a zero, em apenas 1h17minutos de duração. As parciais foram de 6/0 e 6/4. Na próxima rodada, Cori vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Fernando Verdasco e o norte-americano Andy Roddick. Em outro jogo desta quinta, o espanhol Alberto Martin avançou ao derrotar o peruano Luis Horna também em dois sets, parciais de 6-1 e 6-3.