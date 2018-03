Coria passa às semifinais em Stuttgart O tenista argentino Guillermo Coria se classificou hoje para as semifinais do torneio de Stuttgart, ao vencer o russo Mikhail Youzhny, por 6/0 e 6/0. Coria foi semifinalista em Roland Garros e campeão do Masters Series de Hamburgo este ano. Seu adversário neste sábado sairá do jogo entre o alemão Rainer Schuetler e e espanhol Feliciano Lopez. O chileno Fernando González e o espanhol Tommy Robredo farão a outra semifinal amanhã.