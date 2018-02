Coria perde na 2ª rodada em Queen?s O tenista argentino Guillermo Coria - finalista em Roland Garros - não passou da segunda rodada no Torneio de Queen?s, na Inglaterra. Nesta quarta-feira, o argentino foi eliminado ao perder para Yen-Hsun lu (Twain) por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/4. O australiano Lleyton Hewitt confirmou o favoritismo e derrotou o espanhol Marc Lopez em dois sets (6-3 e 6-2) e o francês Sébastien Grosjean eliminou o australiano Todd Reid (6-3 e 6-1). O torneio de Queen?s, disputado em piso de grama, é considerado um dos torneios preparatórios para Wimbledon, que começa no dia 21.