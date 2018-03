Coria se livra de problema em Paris Vice-campeão do ano passado, Guillermo Coria livrou-se de um problema na rodada desta quinta-feira em Paris. Num dia de muito calor, com temperatura acima dos 30 graus centígrados, o tenista argentino estava sofrendo diante de uma das revelações do tênis internacional, o sérvio Novak Djokovic. Mas para sua felicidade, o jovem adversário, depois de ter vencido o primeiro set, sentiu o desgaste e teve de abandonar o jogo com placar de 4/6, 6/2, 3 a 2 e desistência. Foi um alívio para Coria, que garantiu um lugar na terceira rodada. A armada argentina também garantiu a classificação de Guillermo Canas, que não encontrou dificuldades para superar o espanhol Albert Montanes por três sets, com parciais tranqüilos de 6/3, 6/3 e 6/3.