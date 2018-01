Coria sofre para vencer em Londres Os tenistas argentinos Guillermo Coria e David Nalbandián sofreram para vencer e se classificar para as oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon, neste sábado. Nalbandián bateu o escocês David Murray, de virada, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7, 1/6, 6/0, 6/4 e 6/1. Coria, da mesma forma, passou um sufoco e também ganhou por 3 sets a 2, de virada. Ele derrotou o austríaco Juergen Melzer, com parciais de 3/6, 3/6, 6/2, 6/2 e 6/4. O próximo adversário de Nalbandián será o o francês Richard Gasquet, de 19 anos. Coria vai enfrentar o norte-americano Andy Roddick, um dos favoritos à conquista do título do torneio de Grand Slam.