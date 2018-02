Coria vai à 3ª rodada em Madri O tenista argentino Guillermo Coria avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do Masters Series de Madri, ao derrotar o belga Christophe Rochus por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, Coria venceu com parciais de 6-3 e 6-4. O outro argentino do torneio, Juan Ignacio Chela, por sua vez, não teve a mesma sorte. Num jogo equilibrado, perdeu para o sueco Thomas Johansson por dois a zero, parciais de 7-6(2) e 6-3. A rodada teve ainda a vitória do eslovaco Dominik Hrbaty sobrre o alemão Tommy Haas (6-4 e 6-2).