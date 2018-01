Coria vai à semifinal do Brasil Open O argentino Guilhermo Coria garantiu sua vaga nas semifinais do Brasil Open, ao derrotar nesta sexta-feira o eslovaco Dominik Hrbaty por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/4. Na semifinal, Coria vai enfrentar o norte-americano Cecil Mamiit, que venceu o Agustin Calleri também em dois sets: 7/6 e 6/4.