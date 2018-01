Coria vai encarar Agassi no US Open Com a trégua da chuva em Nova York, nesta quinta-feira, a chave masculina do US Open definiu os duelos nas quartas-de-final do último Grand Slam do ano. O argentino Guilermo Coria vai enfrentar o norte-americano Andre Agassi, enquanto o também argentino David Nalbandian terá pela frente o marroquino Younes El Aynaoui. O ex-número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt será o adversário do espanhol Juan Carlos Ferrero. Já a sensação Andy Roddick busca uma vaga na semifinal diante do holandês Sjeng Schalken. Todos os jogos estão previstos para esta sexta-feira. Seis jogadores garantiram vaga nas quartas-de-final nesta quinta-feira, juntando-se aos norte-americanos Agassi e Roddick. Nalbandian derrotou, nesta quinta-feira à noite, o suíço Roger Federer, atual campeão de Wimbledon, por 3 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/1), 6/4 e 6/3. O rival de Nalbandian nas quartas será o marroquino Younes El Aynaoui, que eliminou o espanhol Carlos Moyá também por 3 sets a 1, com parciais de 7/6, (7/4), 7/6 (9/7), 4/6 e 6/4. Coria superou o sueco Jonas Bjorkman por 3 sets a 1 (6/2, 6/3, 4/6 e 6/2) e vai encarar Agassi. Os dois se enfrentaram em Roland Garros este ano e o jogador sul-americano saiu com a vitória. Hewitt não teve problemas para vencer o tailandês Paradorn Srichaphan por 3 sets a 1 (4/6, 6/2, 6/4 e 6/2). Ele terá como oponente o espanhol Juan Carlos Ferrero, que precisou suar muito frente ao norte-americano Todd Martin. Foram cinco sets: 6/2, 6/4, 3/6, 5/7 e 6/3. Schalken bateu o alemão Rainer Schuettler por 3 sest a 1 (6/1, 4/6, 6/3 e 6/4) e será desafiado nas quartas pelo norte-americano Roddick.