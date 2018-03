Coria vence Agassi e vai à final O tenista argentino Guillermo Coria se classificou neste sábado para a final do Masters Series de Roma ao derrotar o norte-americano Andre Agassi por 2 sets a 0, numa partida muito equilibrada. Cabeça-de-chave número 9 do torneio, o argentino venceu com parciais de 7-5 e 7-6 (0). Na final, Coria vai enfrentar o espanhol Rafael Nadal, que teve muita dificuldade, mas eliminou o seu compatriota David Ferrer por 2 a 1, de virada - parciais de 4-6, 6-4 e 7-5. A final está marcada para este domingo, a partir das 10h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv. Esta será a terceira vez que os dois tenistas se enfrentam no circuito profissional. Por enquanto, o confronto está empatado com uma vitória para cada lado. Com a vitória deste sábado, Nadal igualou a incrível marca de seu compatriota Sergi Brugera, como o mais jovem tenista a chegar à final do Masters de Roma. Brugera fez a final de 1989 com 18 anos, a idade que Nadal tem hoje. O espanhol ganhou quatro dos seis torneios que disputou este ano no saibro, entre eles o Masters de Monte Carlo. ?Me senti um pouco cansado mental e fisicamente, mas busquei forças para brigar por cada bola?, disse. Antes de saber do resultado entre Coria x Agassi, ele foi categorico ao afirmar quem gostaria de enfrentar na final. ?Eu gostaria muito de enfrentar o Agassi, antes que ele pare. Trata-se de um dos maiores tenistas da história e até hoje eu não tive a honra de jogar contra ele?, explicou Nadal. O jogo deste domingo será a terceira final hispano-argentina do Torneio de Roma. Na edição 2004, o espanhol Carlos Moyá venceu o argentino David Nalbandian (6/3, 1/6 e 6/3). Em 91, Emílio Sanchez (ESP) bateu Alberto Mancini por 2 a 1 - com desistência do argentino por contusão no terceiro set.