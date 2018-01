Coria vence bem na estréia em Roterdã O tenista argentino Guillermo Coria venceu com facilidade em sua estréia no Torneio de Roterdã,na Holanda. Cabeça-de-chave número 2, o argentino derrotou o holandês Raemon Sluiter nesta segunda-feira, por dois sets a zero. As parciais foram de 6-2 e 6-4. O tailandês Paradorn Srichaphan, por sua vez, eliminou o russo Igor Andreev em três sets, parciais de 7-6 (7/4), 1-6 e 7-5. O sueco Thomas Johansson bateu o eslovaco Karol Beck (6-2, 3-6, 6-1) e o checo Thomas Berdych venceu o sueco Robin Soderling (7-5, 6-2). O Torneio de Roterdã divide U$ 765 mil em prêmios.