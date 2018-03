Coria vence Calleri na final de Hamburgo Marcado por uma punição por doping - entre 2001 e 2002 - o argentino Guillermo Coria deu a volta por cima e conquistou o título mais importante de sua carreira, o do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o compatriota Agustín Calleri, por 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/4. Com este resultado, além de embolsar um cheque de 400 mil euros, ainda soma 500 pontos no ranking mundial e dá um pulo na classificação da ATP, saindo da 16ª posição para ocupar o 7º lugar na lista de entradas nesta segunda-feira. Com uma bela campanha em um dos mais importantes torneios preparatórios para Roland Garros, Coria chega a Paris já se colocando na lista dos favoritos ao título do Aberto da França. Na final deste domingo, não teve muitos problemas para garantir a vitória. Foi, de certa forma, favorecido pela atuação de Calleri, que cometeu um número excessivo de erros não forçados, 48, contra apenas 12 de Coria. Emocionado, o campeão agradeceu especialmente ao seu atual treinador, Alberto Mancini. ?Sem ele (Mancini) não estaria aqui nesta final", admitiu Coria, o segundo tenista de seu pais a ganhar um Masters Series, depois de Guillermo Cañas, vencedor em Toronto no ano passado. Outro argentino, Guillermo Vilas já havia ganho em Hamburgo, em 1978, quando este torneio, que é realizado desde 1892, tinha outra classificação. ?Agora vou para Roland Garros com a confiança lá em cima", finalizou Coria. Para Calleri, a final em Hamburgo provocou um telefonema de Buenos Aires do vice-presidente eleito, Daniel Sioli, dizendo que as conquistas do esporte podem ajudar um pouco ao povo esquecer os difíceis problemas do país. ?Esta foi a melhor semana da minha vida", definiu Calleri, que passará a ficar entre os 20 primeiros do ranking.