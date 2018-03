Coria vence e avança em Hamburgo O tenista argentino Guillermo Coria garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar o russo Mikhail Youzhny por dois sets a zero, com parciais de 6-3 e 6-3. O argentino espera agora o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o australiano Mark Philippoussis, que jogam aidna hoje.