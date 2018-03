Coria vence e avança em Miami O tenista argentino Guillermo Coria se classificou nesta terça-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Miami, ao derrotar o francês Julien Benneteau por dois sets a um. As parciais foram de 7-6 (3), 2-6 e 7-5. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, que eliminou o francês Sebastien Grosjean em dois sets: 6-4 e 6-2.