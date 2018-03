Coria vence e está na final de Miami O tenista argentino Guillermo Coria garantiu vaga na final do Masters Series de Miami, nesta sexta-feira, ao derrotar o chileno Fernando González, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (8/6) e 6/1, em 2h06 de jogo. Coria, terceiro cabeça-de-chave e quarto do ranking mundial, vai enfrentar na decisão de domingo o vencedor do duelo entre os norte-americanos Andy Roddick e Vicent Spadea.