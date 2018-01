Coria vence e fará a final contra Ferrero Com um desempenho surpreendente, o tenista argentino Guillermo Coria derrotou o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0 neste sábado e garantiu sua vaga na final do Masters Series de Monte Carlo. O jogo foi muito equilibrado no primeiro set. A série teve a duração de 1h10 e acabou sendo decidida apenas no tie-break, com 7/6 (7-3). No segundo, a superioridade de Coria foi flagrante. Com duas quebras de serviço, fechou o jogo em 6/2. Na final, Coria vai enfrentar o outro espanhol, Juan Carlos Ferrero, que na abertura da rodada, derrotou o norte-americano Vincent Spadea também em dois sets: 6-3 e 6/4. A final começa às 8 horas deste domingo.