Coria vence e vai à final em Hamburgo O número 1 do mundo, Roger Federer, e o campeão do torneio do ano passado, Guillermo Coria, fazem neste domingo a final do Masters Series de Hamburgo, o último grande preparatório para Roland Garros. Federer voltou a dar um show nas quadras da Alemanha, ao eliminar nas semifinais o australiano Lleyton Hewitt por 2 a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/0 e 6/4. No outro jogo, Coria mostrou seu poder de recuperação ao superar o croata Ivan Ljuibicic por 3/6, 6/1 e 6/4. Esta é a 14ª final da carreira do argentino; a 5ª em torneios masters e a 4ª só nesta temoporada. A final - em cinco sets - será às 8 horas com transmissão pela SporTV.