Coria vence em partida de quase 3 horas Em uma partida que teve 2h50 minutos de duração, o tenista argentino Guilhermo Coria sofreu, mas derrotou o chileno Fernando González por dois sets a um, e garantiu sua vaga na segunda rodada do Masters Series de Roma. Cabeça-de-chave número 9, mas considerado um dos principais favoritos ao título, Coria teve muita dificuldade vencendo o jogo com parciais de 7-6 (5), 5-7 e 6-4. O primeiro set teve 53 minutos de duração e só foi definido no tie-break, já que neinguém conseguiu quebrar o sevirço do adversário. Quando estava 5-5 no terceiro set, Coria chegar a estar vencendo com 40-0, para o chileno reagiu e quebrou o serviço do argentino numa reviravolta espetacular. Este foi o quinto confronto entre os dois e Coria venceu todos. Na segunda rodada, Guillermo Coria vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, que na estréia venceu o seu compatriota Tommy Haas com facilidade, por 6-3 e 6-1. Outro argentino que se deu bem foi Juan Ignacio Chela. Ele venceu o francês Michael Llodra por 6-4 e 6-4, em 1h24minutos. O Master Series de Roma distribui U$ 2,7 milhões em prêmios.