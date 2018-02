Coria vence Moyá e vai às semifinais O tenista argentino Guillermo Coria se classificou nesta terça-feira para as semifinais do Torneio de Roland Garros ao derrotar o espanhol Carlos Moyá por 3 sets a zero. Cabeça-de-chave número 3, Coria venceu com parciais de 7-5, 7-6 (7-3) e 6-3. O argentino - que foi campeão em Monte Carlo e finalista do Torneio de Hamburgo, ambos no saibro - vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre o inglês Tim Henman e o argentino Juan Ignacio Chela.