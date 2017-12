Coria vence outra e vai às semifinais O tenista argentino Guillermo Coria garantiu nesta sexta-feira sua classificação para as semifinais do Masters Series de Hamburgo com uma vitória tranqüila sobre o espanhol David Ferrer. Coria - que defende o título do torneio - foi muito superior ao adversário e venceu num duplo 6/2. Nas semifinais ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre o croata Ivan Ljubicic e o russo Mikhail Youzhny. Em Hamburgo, Coria tentará manter sua sequência de 15 jogos invicto em quadras de saibro nesta temporada, o que inclui os títulos de Buenos Aires e Monte Carlo. A outra semifinal já está definida. Será entre dois favoritos ao título - o suíço Roger Federer e o australiano Lleyton Hewitt. Federer garantiu sua vaga ao vencer o espanhol Carlos Moyá por 6-4 e 6-3. Hewitt, por sua vez, derrotou o austríaco Jurgen Melzer por 6-4 e 6-3.