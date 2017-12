Coria vence outra em Roland Garros O tenista argentino Guillermo Coria garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros, ao derrotar o croata Mario Ancic com muita facilidade, por três sets a zero. As parciais foram de 6-3, 6-1 e 6-2. Número 3 do mundo, Coria vai enfrentar na próxima rodada o francês Nicolas Escude, que venceu o russo Mijail Youzhny por 3 a 1. As parciais foram de 6-2, 7-5, 6-7 (3-7) e 6-2.