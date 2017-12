Coria volta após suspensão por doping O tenista argentino Guillermo Coria vai voltar ao circuito profissional a partir da próxima segunda-feira, depois de sete meses afastado, cumprindo suspensão por uso de doping. O argentino foi inscrito no Challenger de North Miami Beach, torneio que também terá a presença do brasileiro André Sá. Campeão do torneio de Santiago em 2001, Coria apareceu como uma das melhores promessas do tênis argentino, mas teve a carreira interrompida depois que exames de controle de doping mostraram que ele estava usando o esteróide anabolizante nandrolona - substância proibida pela legislação esportiva. Além da suspensão de sete meses, ele perdeu os pontos no ranking da ATP e foi multado em 98 mil dólares.