Coria volta no Masters de Houston O tenista argentino Guillermo Coria confirmou sua intenção de disputar o Masters Cup de Houston, apesar de estar afastado das quadras desde agosto, quando passou por cirurgia no ombro direito. Coria diz que tem muitas esperanças de jogar o Mundial. O torneio dá US$ 4,450 milhões em prêmios para ser dividido por apenas oito jogadores.