Coric e Delbonis vencem e decidem o Torneio de Marrakesh

O croata Borna Coric vai buscar neste domingo o seu primeiro título no circuito mundial do tênis. Para ter essa possibilidade, o número 48 do mundo, de apenas 19 anos, avançou neste sábado à decisão do Torneio de Marrakesh ao derrotar o checo Jiri Vesely, 55º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com duplo 7/6.

Em janeiro, o croata disputou a primeira decisão da sua carreira, no Torneio de Chennai, e perdeu. Na decisão, Coric terá pela frente o argentino Federico Delbonis, número 47 do mundo, que neste sábado passou pelo veterano espanhol Alberto Montañes, de 35 anos e 123º colocado no ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Delbonis, de 25 anos, tentará faturar o segundo título da sua carreira - há dois anos, ele foi campeão do Brasil Open, em São Paulo - na sua quarta final, sendo a primeira desde o Torneio de Nice de 2014. O confronto que decidirá a competição em Marrakesh, um ATP 250, será inédito.