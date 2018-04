Cornet e Kanepi são campeãs antes de Roland Garros

Cornet foi quem teve menos trabalho para levantar o troféu. Ela superou a checa Lucie Hradecka por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/0, após ser vice-campeã em Estrasburgo na temporada passada. Hradecka, por sua vez, acumula mais um revés na carreira. Ela foi derrotada nas seis finais que disputou no circuito da WTA.

Em outro torneio preparatório para Roland Garros, em Bruxelas, Kanepi precisou vencer duas vezes neste sábado para chegar ao título. Por causa de atrasos na programação da competição, em decorrência do mau tempo, as duas semifinais foram disputadas no mesmo dia da decisão.

A tenista da Estônia foi a grande vencedora da "maratona". No início do dia, ela superou a norte-americana Jamie Hampton por 2 a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/4. Na sequência, encarou a chinesa Shuai Peng, que eliminou a suíça Romina Oprandi, por 6/4, 2/6 e 6/4, na outra semifinal.

Na decisão, Kanepi demonstrou melhor preparo físico e se impôs no saibro belga para vencer Peng por 6/2 e 7/5. A estoniana faturou seu quarto título de nível WTA e ganhou motivação extra para competir em Roland Garros. "Este título me dá confiança. Estou me sentido muito bem para jogar em Roland Garros", afirmou a campeã do Torneio de Bruxelas.