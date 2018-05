Cornet salva match point e se sagra campeã na Polônia

KATOWICE - A francesa Alize Cornet sofreu neste domingo, mas conseguiu voltar a levantar um troféu no circuito da WTA. Em uma batalha de 3h11min, no Torneio de Katowice, na Polônia, ela salvou um match point antes de confirmar o favoritismo diante da jovem italiana Camila Giorgi com o apertado placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/5.

O troféu, o quarto em sua carreira na WTA e o primeiro no ano, confirmou a boa fase vivida por Cornet nesta temporada. Entre seus destaques estão a final de Dubai e a vitória obtida sobre a número 1 Serena Williams pelo caminho e o triunfo sobre a local Agnieszka Radwanska, número três do ranking. Agora, ela deve retornar ao Top 20 da WTA.

Com o resultado, ela frustrou as expectativas de Camila Giorgi. Aos 22 anos, a italiana foi a grande surpresa do torneio polonês. Ela não apenas havia passado das quartas de final pela primeira vez em Katowice como também estreara em final. Após despachar duas cabeças de chave, Giorgi parou em Cornet.

O duelo deste domingo foi um dos mais longos da temporada até agora. Graças em parte à resistência de Cornet, que parecia encaminhar a vitória no terceiro set quando abriu 3/0. No entanto, sofreu a virada (5/4) e precisou salvar um match point. Sem desanimar, reverter novamente o placar e buscou a suada vitória.

COLÔMBIA

Outra francesa brilhou no Torneio de Bogotá, neste domingo. A jovem Caroline Garcia, de apenas 20 anos, surpreendeu ao desbancar a favorita, e atual campeã, Jelena Jankovic, por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A sérvia, ex-número 1 do mundo, ofereceu pouca resistência e perdeu a chance de defender a conquista do ano passado.