Corpo ?obedece? e Guga vence outra O tenista Gustavo Kuerten se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Hamburgo com uma vitória tranqüila sobre o argentino Guillermo Cañas, por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/4. Jogando com confiança, o brasileiro voltou a dar indicações de que pode chegar em Roland Garros, no final do mês, com chances reais de fazer um bom torneio. Segundo ele, ?o corpo está obedecendo? e, aos poucos, acredita estar readquirindo a forma perdida com a cirurgia no quadril, no final de fevereiro. ?Em comparação com as últimas semanas, me sinto cada dia melhor. Estou muito satisfeito com a recuperação?, disse o tenista que já admite sonhar com até com o título na Alemanha. ?É muito boa a sensação. Estou recuperando a confiança e as coisas estão saindo como a gente esperava?, acrescentou. Com a vitória desta quinta, Guga manteve a escrita de nunca ter perdido para o argentino. Foram seis confrontos e seis vitórias - a última delas no Torneio de Stuttgart, no ano passado. Na próxima rodada Guga vai enfrentar o suíço Roger Federer, que bateu o romeno Adrian Voinea por 2 sets a 0 (7-5 e 6-4). Esta partida deve começar por volta das 8 horas (de Brasília) desta sexta-feira. Guga dominou o primeiro set desde o início e deperdiçou a chance de fechar quando estava com 5/3 no placar. O argentino reagiu e chegou a assustar um pouco, mas o brasileiro retormou o controle e fechou a série em 7/5. No segundo set, teve mais facilidade e fechou o jogo com 6/4. Gustavo Kuerten contou que em nenhum momento teve a sensação que poderia perder a partida. ?Cada partida tem sido uma confirmação de que meu corpo está respondendo?, disse ele, lembrando que antes da cirurgia a frustração era muito grande, já que quando pensava em realizar determinado movimento, o corpo não respondia. RODADA - A terceira rodada confirmou o favoritismo do australiano Lleyton Hewitt. Jogando um tênis consistente, ele bateu o checo Jiri Novak por 6/4 e 6/3. O russo Marat Safin fez um jogo equilibrado contra o argentino Juan Ignacio Chela e, no final, conseguiu vencer em dois sets: 7/6 e 7/5. O espanhol Tommy Robredo surpreendeu ao vencer o alemão Tommy Haas num duplo 6-4 e o francês Julien Boutter também acabou surpreendendo ao derrotar o norte-americano Andy Roddick (6/3 e 7/5). A rodada teve ainda a vitória do austríaco Stefan Koubek sobre o marroquino Younes el Aynaoui (7/6 e 6/2) e a do bielo-russo Max Mirnyi sobre o argentino Mariano Zabaleta (6/3, 2/6 e 6/4).