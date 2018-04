Correção: Nadal bate Berdych e disputa 8ª final do ano

Rafael Nadal voltou a mostrar no Masters 1000 de Roma porque é o melhor jogador da temporada até agora. Neste sábado, o espanhol não deu chances ao checo Tomas Berdych, 6º colocado do ranking, e se garantiu em mais uma final neste ano, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h17min de partida.

A vitória colocou Nadal em sua oitava decisão em 2013 - já são cinco títulos e dois vice-campeonatos. Em busca do sexto troféu na temporada e o sétimo apenas em Roma, o espanhol aguarda o confronto entre o suíço Roger Federer e o francês Benoit Paire, grande surpresa da competição. Eles se enfrentarão ainda neste sábado.

Na primeira semifinal do dia, Nadal impôs rapidamente seu estilo em quadra. Com golpes firmes do fundo da quadra e rápidas devoluções, dominou Berdych com facilidade. O espanhol faturou a primeira quebra de saque logo no game inicial e não teve problemas para obter outra antes de fechar o set por 6/2.

Longe de alcançar o ritmo do atual campeão, o tenista da República Checa se esforçou para equilibrar o jogo no início da segunda parcial. Mas mal ameaçava Nadal. O espanhol colocou em quadra 92% dos seus saques e manteve o controle da partida. A vitória foi encaminhada quando obteve a quebra de serviço no nono game.

Com o triunfo, Nadal ampliou ainda mais sua vantagem no confronto direto com Berdych. Agora, soma 14 vitórias, contra apenas três do rival. A vaga na final também aumentou sua vantagem na liderança do ranking anual, que define as vagas para o ATP Finals, em Londres. Ele superou o sérvio Novak Djokovic ao eliminar o compatriota David Ferrer na sexta-feira.R