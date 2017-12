Corretja arrasa Fabrice Santoro O tenista espanhol Alex Corretja não encontrou dificuldades para passar para as quartas-de-final do Torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 13, Corretja arrasou o francês Fabrice Santoro por três sets a zero - parciais de 6-2, 6-3 e 6-4. Na próxima rodada, o espanhol vai enfrentar o suiço Roger Federer, que também nesta segunda-feira, venceu o australiano Wayne Arthurs por 3 sets a 1.