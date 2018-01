Corretja cai na estréia em Roterdã O tenista espanhol Alex Corrteja foi eliminado de maneira surpreendente nesta segunda-feira, na primeira rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda. Cabeça-de-chave número 7, Corretja perdeu por dois sets a zero para o finlandês Jarkko Nieminen. As parciais foram de 6-4 e 6-0. Em outros resultados da primeira rodada, o belga Olivier Rochus derrotou o austríaco Stefan Kouber (6-2 e 6-1) e o eslovaco Dominik Hrbaty bateu o romeno Adrian Voinea, também em dois sets: 6-4 e 6-2.