Corretja conquista o título em Gstaad O tenista espanhol Alex Corretja conquistou neste domingo o título do Torneio de Gstaad, na Suíça, que distribuiu US$ 600 mil em prêmios. Na decisão, ele derrotou o argentino Gaston Gaudio por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3). Essa foi a 16ª vez que Corretja é campeão de um torneio da ATP e a primeira na temporada de 2002.