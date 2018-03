Corretja é campeão em Kitzbuehel O tenista espanhol Alex Corretja conquistou o título do torneio austríaco de Kitzbuehel, dotado de 660 mil dólares em prêmios, ao vencer, neste domingo, o compatriota Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/3. Corretja, que perdera os dois últimos confrontos diante de Ferrero, foi favorecido pelos 43 erros não forçados do adversário. "Acho que fiz uma das melhores partidas do ano?, afirmou o tenista, que somou o 17º título na carreira. Ele faturou US$$ 140 mil, alcançando os US$ 10 milhões como profissional. Ferrero demonstrou cansaço, após os confrontos diante dos argentinos Juan Ignacio Chela e Mariano Zabaleta nas quartas e semifinais.