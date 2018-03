Corretja e El Aynaoui eliminados em Stuttgart O ATP de Stuttgart terminou nesta quinta-feira, na terceira rodada, para o espanhol Alex Corretja e para o marroquino Younes El Aynaoui. Décimo sexto cabeça-de-chave, o espanhol foi derrotado pelo alemão Rainer Schuettler por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4. ?Estou muito decepcionado, mas devo admitir que Rainer jogou muito bem?, disse Corretja, ao final da partida. Nas quartas-de-final, Schuettler vai enfrentar o espanhol Feliciano López, que eliminou El Aynaoui em três sets, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-3. Cabeça-de-cahve número 2, o argentino Guillermo Coria foi muito bem e não deu a menor chance ao espanhol David Ferrer. Venceu o jogo com facilidade, num duplo 6/1. Nas quartas, vai enfrentar o russo Mijail Youzhny, campeão do torneio no ano passado - que derrotou o checo Jiri Novak, também em dois sets: 7-6 (7-1) e 6-4. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Tommy Robredo (ESP) venceu Jiri Vanek/Rep. Checa por 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 Filippo Volandri (ITA) venceu Nikolay Davydenko (RUS) por 6-3, 3-6, 6-1 Tomas Behrend (ALE) venceu Max Mirnyi (Bielo-Rússia) por 6-4, 6-4 Mijail Youzhny (RUS) venceu Jiri Novak (Rep.Checa) por 7-6 (7-1), 6-4 Fernando González (CHI) venceu Jarko Nieminen (FIN) por 7-6 (7-2), 6-7 (7-5), 6-3