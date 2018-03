Corretja é eliminado em Gstaad O tenista espanhol Alex Corretja foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas-de-final do Torneio de Gstaad, na Suíça, ao ser derrrotado pelo seu compatriota David Sanchez por 2 set a 0, num duplo 6/4. Nas quartas-de-final, Sanchez vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o francês Jean René Lisnard. Outro que se classificou para as quartas foi o alemão Rainer Schuettler. Segundo cabeça-de-chave, Schuettler venceu o belga Christophe Rochus em dois sets: 6-3 e 7-6 (6).