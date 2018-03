Corretja é eliminado em Kitzbuehel O tenista espanhol Alex Corretja foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Kitzbuehel. Ele perdeu nesta terça-feira para o austríaco Werner Eschauer por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, e não terá chance de defender seu título conquistado ano passado - foi campeão também em 2000. Em outros jogos pelo torneio austríaco, que distribui US$ 1 milhão em prêmios, o chileno Nicolas Massu ganhou do austríaco Stefan Koubek por 6/4, 3/6 e 6/4, o equatoriano Nicolas Lapentti venceu o australiano Wayne Arthurs por 7/5 e 6/3, o argentino Mariano Zabaleta derrotou o romeno Victor Hanescu por 6/2 e 7/5 e o espanhol Feliciano Lopez eliminou o romeno Florin Mergea por 6/3 e 6/4.