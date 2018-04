Corretja é eliminado na Austrália O tenista espanhol Alex Corretja teve a sua pior participação no Aberto da Austrália e foi eliminado nesta segunda-feira na estréia do torneio pelo norte-americano James Blake, por 3 sets a 1, com parciais de 5-7, 7-6 (8/6), 6-3 e 6-2. Confira os demais jogos: Stefan Koubek (AUT) 3 x 2 Cyril Saulnier (FRA) Ramón Delgado (PAR) 3 x 2 Albert Montañés (ESP) Andrea Gaudenzi (ITA) 3 x 1 Richard Fromberg (AUS)