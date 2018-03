Corretja e Gaudio na final em Gstaad O espanhol Alex Corretja e o argentino Gaston Gaudio farão neste domingo a final do Torneio de Tênis de Gstaad, na Suíça, que distribui US$ 600 mil em prêmios. Na semifinal, Corretja derrotou o checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Já Gaudio venceu o croata Ivan Ljubicic por 2 a 1, com 4/6, 6/4 e 7/6 (7/2).