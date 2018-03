Corretja e Ljubicic vencem em Valência Os destaques do primeiro dia de disputa do Torneio de Valência, nesta segunda-feira, na Espanha, foram as vitórias do espanhol Alex Corretja e do croata Ivan Ljubicic. Corretja jogou contra o também espanhol David Sánchez e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/2. Já Ljubicic enfrentou outro tenista local, Guillermo García López, e fez 6/3 e 6/4. Em outros jogos disputados no torneio, que distribui cerca de 400 mil euros em prêmios, o checo Jan Vacek ganhou do espanhol Guillem Burniol por 6/3, 3/6 e 6/4 e o espanhol Fernando Verdasco derrotou seu compatriota Albert Portas por 6/1 e 6/4.