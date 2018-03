Corretja eliminado na estréia em Hamburgo O tenista espanhol Alex Corretja foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Masters Series de Hamburgo. Décimo sétimo no ranking mundial, Corretja perdeu para o belga Xavier Malisse por dois sets a um, com parciais de 7-6 (7-3), 4-6 e 6-3, em uma das partidas mais longas do torneio, com quase duas horas e meia de duração. Outro espanhol eliminado na estréia foi David Ferrer. Depois de vencer André Agassi na primeira rodada do Masters de Roma, há uma semana, Ferrer perdeu hoje para o alemão Rainer Schuettler por dois sets a zero, com parciais de 7-5 e 6-1.