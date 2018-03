Corretja está na final em Kitzbuehel O tenista espanhol Alex Corretja está na final do torneio de Kitzbuehel, na Áustria, ao derrotar, neste sábado, o argentino Gastón Gaudio por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. O adversário de Corretja na final deste domingo sairá do confronto entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o argentino Mariano Zabaleta, ainda neste sábado.