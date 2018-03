Corretja estréia com vitória em Gstaad O tenista espanhol Alex Corretja estreou com vitória no torneio de Gstaad ao derrotar nesta terça-feira o holandês John van Lottum por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2. Na próxima fase, ele vai enfrentar o ganhador do confronto entre seu compatriota David Sánchez e o eslovaco Karol Beck. O espanhol Albert Portas também avançou no torneio de Gstaad ao vencer o holandês Rogier Wassen por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3. Ele vai pegar nas oitavas-de-final o ganhador do duelo entre o marroquino Younes El Aynaoui e de seu conterrâneo Rafael Nadal. Em outro jogo da rodada, o sueco Robin Soderling bateu o austríaco Markus Hipfl por 7-5 e 6-1.