Corretja perde; Safin avança em Dubai O tenista alemão Lars Burgsmuller protagonizou hoje a primeira grande surpresa do Torneio de Dubai. Burgsmuller venceu o quarto cabeça-de-chave, o espanhol Alex Corretja, por dois sets a zero - parciais de 6/4 e 6/2. Também pela primeira rodada, o russo Marat Safin confirmou o favoritismo e bateu o alemão David Prinosil também por dois a zero (7/5 e 6/2). O espanhol Juan Carlo Ferrero - sétimo cabeça-de-série - não encontrou problemas e eliminou o sueco Jonas Bjorkman ao vencer a partida em dois sets - 6/4 e 6/3. Em outros jogos da primeira rodada, o romeno Andrei Pavel venceu Omar Behroozian, (Emirados Àrabes) por 6/1 e 6/2 e Vladimir Voltchkov (Bielo-Rússia) superou o australiano Andrew Ilie por 6/4 e 6/3.