Corretja surpreende e elimina Ferrero O veterano Alex Corretja (ESP) se transformou nesta terça-feira na maior supresa da primeira rodada do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o seu compatriota Juan Carlos Ferrero por dois sets a zero. Número três do ranking mundial, Ferrero perdeu com parciais de 6/2 e 6/3. Outra surpresa do dia ficou por conta da eliminação do tailandês Paradorn Srichaphan, que perdeu por 2 a 0 para o argentino Juan Ignácio Chela. As parciais foram de 6/4 e 6/3. Depois de várias semanas afastado por contusão, o argentino David Nalbandian voltou bem e venceu o eslovaco Dominik Hrbaty, com facilidade: 6-3 e 6-0. No duelo dos franceses, Sebastien Grosjean foi melhor e venceu Arnaud Clement em dois sets (6-4 e 6-2) e o russo Marat Safin passou pelo belga Olivier Rochus (4-6, 6-3, 6-3).