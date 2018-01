Corretja vai à semifinal em Amsterdã O tenista espanhol Alex Corretja garantiu sua vaga nas semifinais do Aberto de Amsterdã, ao derrotar nesta sexta-feira o russo Andrei Stoliarov por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 7/5. Na semifinal, Corretja vai enfrentar o holandês Sjeng Schalken, que venceu o belga Olivier Rochus por 2 a 1 - parciais de 6/2, 2/6 e 6/1. Corretja, que ocupa a 10ª posição no ranking mundial, jogou três vezes contra o holandês e venceu todas. Até chegar à semifinal, Corretja venceu o brasileiro Fernando Meligeni na estréia e o francês Olivier Mutis, na rodada seguinte.