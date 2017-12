Corretja vai à semifinal em Paris O tenista espanhol Alex Corretja garantiu nesta quinta-feira uma vaga na semifinal de Roland Garros. Ele derrotou o romeno Andrei Pavel por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 7/5 e 7/5, em partida que tinha sido interrompida na terça-feira por causa das chuvas em Paris. Agora, Corretja irá enfrentar sua compatriota Albert Costa na semifinal de sexta-feira, o que já garantirá a presença de um tenista espanhol na decisão do título do Grand Slam francês. Apesar de já ter disputado duas finais de Roland Garros, em 98 e 2001, Corretja nunca foi campeão. Neste ano, ele entrou no torneio como cabeça-de-chave número 18 e espera, enfim, conquistar seu primeiro título no torneio de Paris.