Corretja vai às oitavas em São Petersburgo O tenista espanhol Alex Corretja venceu nesta terça-feira o checo Jan Vacek por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, e se classificou às oitavas-de-final do torneio de São Petersburgo, com US$ 1 milhão em prêmios e mais 250 pontos para o campeão. Na próxima fase ele vai enfrentar o argentino Gastón Gaudio, que derrotou o espanhol Alberto Martín.