Corretja vai às quartas em Gstaad O espanhol Alex Corretja classificou-se para as quartas-de-final do torneio de Gstaad, na Suíça, ao vencer o austríaco Werner Eschauer por 2 sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2. Seu compatriota Félix Mantilla, no entanto, não conseguiu passar pelo tcheco Jiri Novak, que ficou com a vaga na próxima fase, também por 2 sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2. O torneio de Gstaad conta pontos para o ranking da ATP e divide US$ 600 mil em prêmios.