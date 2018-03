Corrida: brasileiros caem no ranking Os tenistas brasileiros cairam um pouco mais no ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho apenas na atual temporada - divulgado nesta segunda-feira pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). André Sá se manteve como o melhor do país, mas caiu de 54ª para a 55ª posição. Fernando Meligeni perdeu duas posições (de 60 para 62) e Gustavo Kuerten caiu três: na semana passada era o 62º e agora aparece na 65ª. O ranking da Corrida dos Campeões tem a liderança do australiano Lleyton Hewitt, seguido do russo Marat Safin e pelo inglês Tim Henman. Veja a relação dos 10 melhores do ranking e as posições dos brasileiros. Corrida dos Campeões: .1. Lleyton Hewitt (AUS) 524 pontos .2. Marat Safin (RUS) 397 .3. Tim Henman (ING) 378 .4. Albert Costa (ESP) 341 .5. André Agassi (EUA) 332 .6. Roger Federer (SUI) 324 .7. Thomas Johansson (SUE) 304 .8. Juan Carlos Ferrero (ESP) 287 .9. Tommy Haas (ALE) 273 10. Jiri Novak (CHE) 261 Brasileiros 55. André Sá 86 62. Fernando Meligeni 76 65. Gustavo Kuerten 72 75. Flavio Saretta 53