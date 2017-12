Corrida confirma liderança de Guga O tenista brasileiro Gustavo Kuerten lidera com certa folga 0o ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho apenas na atual temporada - divulgado nesta segunda-feira. Guga soma 705 pontos, contra 633 de Andre Agasssi, o segundo colocado. O espanhola Juan Carlos Ferrero aparece em terceiro com 537. Patrick Rafter, que venceu o Torneio de Indianápolis neste final de semana é o quarto colocado. Com 62 pontos, Fernando Meligeni ocupa a 80ª posição. Veja os 10 melhores na Corrida: .1. Gustavo Kuerten (BRA) 705 pontos .2. Andre Agassi (EUA) 633 .3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 537 .4. Patrick Rafter (AUS) 527 .5. Lleyton Hewitt (AUS) 435 .6. Sebastien Grosjean (FRA) 359 .7. Tim Henman (ING) 337 .8. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 298 .9. Roger Federer (SUI) 294 10. Alex Corretja (ESP) 288